Yaşam

Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok: 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok: 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN