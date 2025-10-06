Muğla'da traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bayram Keskin'in (77) kullandığı traktör, Eşen Mahallesi'ndeki arazisinde çalıştığı sırada devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Keskin'in, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Keskin'in cenazesi, traktörün altından çıkarılarak Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.