"Sonbaharın Başkenti" Gümüşhane renk cümbüşüne döndü

Türkiye'de sonbaharın en büyüleyici manzaralarına ev sahipliği yapan ve coğrafyasının yüzde 60'ı dağlardan oluşan Gümüşhane, hazan mevsimiyle birlikte adeta canlı bir sanat eserine dönüştü.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 09:35

Doğanın bu muhteşem dönüşümünü yerinde deneyimlemek isteyen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) üyeleri, Çalık köyünden Akçahisar köyüne uzanan eşsiz bir parkurda 16 kilometrelik unutulmaz bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kulübün 24 sporcusu hazan mevsimini iliklerine kadar hissettiği bu serüvende Gümüşhane doğasının saklı güzelliklerini gün yüzüne çıkardı. Güneşli ve berrak bir havada Çalık köyü içinden yürüyüşe başlayan sporcular sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin binbir tonuna bürünmüş ağaçların arasında, her adımda kartpostallık manzaralarla karşılaştı.

Orman içinden ve zirvelerden geçerek Akçahisar köyüne kadar uzanan parkurda sporcular sıradan yürüyüş parkurlarının ötesinde yıllardır yürünmediği anlaşılan eski patikaları kat etti. Köy içinden başlayıp Guri mevkiinden Karatarla Tepeye ulaşan sporcular Yaylakıran mevkiinden Karamusa Tepesine ulaştıktan sonra Akçahisar Köyünde yürüyüşü sonlandırdı.

Yürüyüş boyunca doğal olarak bölgede yetişen ve mevsim itibariyle olgunlaşan C vitamini deposu kuşburnu, alıç ve ahlat toplayan sporcular hazan mevsiminin getirdiği dinginlik ve manzara eşliğinde unutulmaz anılar biriktirdi.

Rengarenk ağaçların arasından, yıllardır yürünmeyen patikalardan ve orman içinden eşsiz bir parkuru tamamlayan sporculardan Diş Hekimi Ahmet Talha Polat, "Biraz yorucuydu ama günlük hayatın meşgalesinden, stresinden uzaklaştığımız bir gün oldu. Gümüşhane'nin coğrafyası biraz zor bu konuda ama manzaralar, doğası bize her zaman keyif veriyor" derken, öğretim görevlisi Merve Gençosmanoğlu ise "Gümüşhane'miz dört mevsim çok güzel olduğu gibi tüm renklerini sergilediği sonbahar mevsiminde de harika bir yürüyüş gerçekleşiyor. Yol boyunca sarı, turuncu, kırmızı, yeşilin her tonunu gördük. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Ekim ayı zaten mevsimsel olarak da çok güzel yürüyüş için elverişli bir ay. Herkesi doğa yürüyüşlerine, Gümüşhane'de sonbaharda bekliyoruz" diye konuştu.

Psikolojik danışman Zeliha Fatma Aykın "Beni en çok etkileyen ağaçların rengarenk geçişleri oldu. Gümüşhane için sonbaharın başkenti diyebiliriz. Gümüşhane tam olarak sonbaharın yeri" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sorumlusu Burak Soydaş ise "Sonbahar parkuru olduğu için çok güzel ve efsane görüntülerle karşı karşıya kaldık. Orman içinde mükemmel patikalarımız vardı. Tarih patikalar bunlar. Yıllar önce geçilmiş ama şimdi kapanmaya yüz tutmuş patikalar. Aça aça geçtik bir şekilde. 16 kilometrelik bir parkurdu. 24 kişiydik. Ekibimiz gayet güzel ve sağlıklı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sonbahar yürüyüşlerine her kesimden ilgi geliyor" şeklinde konuştu.