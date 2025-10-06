Elazığ’da kırsal alan yangını kontrol altına alındı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan kırsal alan yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 17:41

Olay, Karakoçan ilçesi Kavalcık köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dün gece kontrol atlına alınan ve söndürülen yangın, bugün öğlenden sonra tekrar çıktı.

Bunun üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz, 3 pikap, 20 yangın işçisi ve 4 teknik eleman sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangının tekrar kontrol altına alındığı ve müdahalenin sürdüğü bildirildi.

