Samsun'da gal arısı ve hastalıklara dayanıklı kestanelerde hasat zamanı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nde, kestane üretimini tehdit eden gal arısı ve hastalıklara karşı dayanıklı yeni çeşitlerin yetiştirildiği Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi'nde hasat dönemi başladı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 16:54

OMÜ Ziraat Fakültesi tarafından uzun süreli ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen Akyüz, Ali Nihat, Betizak ve Marigoule isimli kestane çeşitleri, iri taneleri ve yüksek lezzetleriyle dikkat çekiyor. 25 dönümlük alanda yapılan hasat, aynı zamanda deneme çalışmalarının da önemli bir aşamasını oluşturuyor.

Hasat ve deneme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, "Kestane hasat şenliği yapıyoruz. Yaklaşık 15 yıldan beri burada hem verim ve kalitesi yüksek hem de hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu istasyonda kendi kestane türümüz olan hem Anadolu kestanesini, hem de hastalık ve türlere daha dayanıklı olan Çin ve Japon kestaneleri ve bunların karmaşık melezlerini deniyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 4 tane çeşit geliştirdik. Bunlardan Akyüz ve Ali Nihat, gal arısına dayanıklı çeşitlerdir. Betizak çeşidi ise burada çok güzel sonuç verdi. Marigoule çeşidi de çok güzel sonuç verdi. Dolayısıyla bu araştırma istasyonunda hep yeni çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sene ilkbahar geç tonları yaşadık. Bu geç tonlarından dolayı A grubu dediğimiz karmaşık melezler bir hayli zarar gördü. Marigouel ve Betizak çeşidinde çok güzel sonuçlar var. Yeni çeşit adaylarımızdan A55 çeşidimiz var. Bu çeşidimiz bu seneki don olayından zarar görmedi. Anaçlık değeri de çok güzel. Bir taraftan kestane çeşidi geliştirilirken bir taraftan hangi anaçlar önerilebilir hangi anaçlar daha iyi aşı uyuşmasına sahip bunların araştırılması içerisindeyiz. Bir taraftan ilkbaharda zirai don olayı yaşadık. Bir taraftan gal arası zararlısı var. Çok kuvvetli bir kuraklık yaşadık. Bu sene verim düşük. Çeşit olarak Betizak ve Marigoule çeşidinde daha iyi bir verim var. Sativa ve Erfelek çeşidi biraz daha düşük" dedi.

Prof. Dr. Muharrem Özcan ise, "Bölgemize ait tüm ürünlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Burada hasat gününe ulaşmış olduk. Farklı çeşitleri verim, kalite veya hastalıklara dayanıklılık yönünden inceliyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.