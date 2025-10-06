Cadde ortasında bıçaklı kavga! Kanlar içinde yere yığıldı: 1 ölü

Adana’nın Çukurova ilçesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce bıçağını çeken şahıs, bir kişiyi bıçakladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen E.E. kurtarılamadı.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seyfi E. ve Erdal Elik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Seyfi E., cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Elik, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Elik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elik'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Seyfi E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

