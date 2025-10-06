Başkentte silahlı kavga! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde aracıyla ilerleyen bir sürücünün önü Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde kesildi. Ardından iki saldırgan tarafından sürücüye pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekipleri soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 05:39

İddialara göre, saat 23.00 sıralarında, seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği belirlenemeyen şahıs, Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde aracı durdurdu, ardından B.K. ve B.Y'yi pompalı tüfekle vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, B.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan B.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

