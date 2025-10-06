Ankara'daki su krizine AK Parti'den tepki: Ankara'mız susuz kaldı

Giriş Tarihi: 06.10.2025 22:04

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Başkentin birçok ilçesinde ardı ardına yaşanan su kesintileri vatandaşları mağdur ederken, ASKİ'nin yetersiz kriz yönetimi tepki çekiyor. Belediyenin gönderdiği tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bidonlarını doldurmak için saatlerce bekliyor." ifadelerini kullandı.

"ASKİ'NİN YETERSİZ KRİZ YÖNETİMİ TEPKİ ÇEKİYOR"

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın, son yılların en zorlu günlerini yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başkentin birçok ilçesinde ardı ardına yaşanan su kesintileri vatandaşları mağdur ederken, ASKİ'nin yetersiz kriz yönetimi tepki çekiyor. Belediyenin gönderdiği tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bidonlarını doldurmak için saatlerce bekliyor. Özellikle Mamak ilçesinde 3 gündür musluklarından tek damla su akmayan mahallelerde hayat adeta durma noktasına geldi. 'Ulaşım sorunları tamamen çözülmüş bir Ankara' dediniz, ulaşım çöktü. Metro durdu, vatandaş yollarda kaldı. 'Çeşmelerinden pırıl pırıl içilebilir su akacak' dediniz, Ankara'mız susuz kaldı, çeşmelerden su değil, çamur aktı."

