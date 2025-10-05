Van Kalesi'ne çıkan Alman turist mağaraya düştü! Mahsur kalan adamı ekipler kurtardı
Turistik gezi amacıyla Van Kalesi'ne çıkan Alman Turist mağaraya düştü. Kendi imkanlarıyla çıkamayan turistin imdadına ekipler yetişti. Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan turist, hastaneye kaldırıldı.
Van İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, turistik gezi amacıyla Van Kalesi'ni ziyaret eden Alman turist, kayalık alanda kayarak mağaraya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi yapılan turisti mahsur kaldığı mağaradan çıkararak sedyeyle kaleden indirdi.
Ambulansa alınan yaralı turist, hastaneye kaldırıldı.