Muğla’nın 7 ilçesinde silah operasyonu: 4 tutuklama

Yapılan çalışmalarda Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Ortaca ilçelerinde tespit edilen 13 şahsın adreslerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 212 adet tabanca fişeği, 283 adet av tüfeği kartuşu, kılıç, işlemeli çelik bıçak ve 4 adet şarjör ele geçirildi.