Manisa'da ev yangını kamerada

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan ev yangını maddi hasara neden oldu.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 16:04

Paylaş



ABONE OL

Yangın, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Girelli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erol Sırçak'a ait evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ve mahalleli yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

