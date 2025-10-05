Manisa'da dehşet! Eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs akaryakıt istasyonunda gördüğü eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 16:08

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir-Ankara kara yolunda 45 L 2104 plakalı kamyonuyla seyreden H.Ö, bir akaryakıt istasyonunda lastik şişirmek için duran 45 ACL 630 plakalı otomobilde eski eşi F.K'nin (34) bulunduğunu fark ederek durdu.

H.Ö, otomobilin sürücüsü M.C.T'ye (44) bıçakla saldırdı. Ardından olaya tanık olup akaryakıt istasyonunun marketine sığınan eski eşi F.K'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan F.K, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kamyonuyla kaçan şüpheli, gözaltına alındı.

