Hatay'da toprak kayması! Kepçe operatörü hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu kepçe operatörü uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepçe operatörü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 20:16

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.

Çökek Yaylası mevkisinde özel bir firma tarafından yürütülen ağaç kesim çalışmaları için yol açan firma çalışanı Yusuf Yalman'ın (28) kullandığı kepçe, zemindeki toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan Yalman, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

