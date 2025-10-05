Erbaa’da okul bahçesi sınıfa dönüştü: Minikler doğayla öğreniyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir anaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında dersleri okul bahçesine taşıyarak miniklere doğayla iç içe beceri temelli eğitim imkânı sundu.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 11:49

Paylaş



ABONE OL

Erbaa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ali Rıza Önder Anaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında dersleri okul bahçesine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgi temelli eğitim yerine beceri temelli öğrenmeyi öne çıkaran yeni modeliyle birlikte okul yönetimi, çocukların öğrenme süreçlerinde doğayla iç içe olacağı açık hava sınıflarını hayata geçirdi. Okul bahçesinde oluşturulan etkinlik alanlarında öğrenciler; oyun, deney ve uygulama temelli etkinliklerle bilgilerini pekiştiriyor. Minikler hem eğleniyor hem de teorik bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirerek öğreniyor. Kurulan stantlarda ev eşyaları, mutfak araçları ve çeşitli günlük kullanım gereçleri bulunuyor. Çocuklar bu materyalleri oynayarak tanıyor ve nasıl kullanıldıklarını öğreniyor. Böylece eğitim süreci hem daha eğlenceli hem de kalıcı hale geliyor. Doğayla temas halinde yapılan etkinliklerin öğrencilerin dikkat, iş birliği ve sorumluluk becerilerini geliştirdiği gözlemleniyor.



Uygulamanın çocuk gelişimine büyük katkı sağladığını belirten okul müdürü Elif Doğan, "Açık hava sınıfı oluşturmak, çocukların doğayla daha fazla iç içe olmasını sağlamak, fiziksel aktivite imkanlarını artırmak ve öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirmek amacıyla başlattığımız bir dönüşüm. Çocukların motivasyonu çok yüksek. Doğayla temas halinde olmak dikkat seviyelerini artırıyor, problem çözme ve yenilik becerilerini geliştiriyor. Ayrıca iş birliği yapma, kendini ifade etme ve sorumluluk alma konularında da önemli gelişmeler gözlemliyoruz" dedi.

Veliler de çocuklarının açık havada, doğayla iç içe eğitim almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.