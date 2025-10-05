Antalya'da kayıp gençten 1,5 yıldır haber alamayan aile perişan

Antalya'da 1,5 yıldır kayıp olan 26 yaşındaki Muhammet Akan'ın ailesi, en son 1,5 yıl önce bir tv programında telefon bağlantısıyla görüşebildikleri oğullarından bir daha haber alamadı. Gözyaşları içinde konuşan anne , 'Bir anne olarak sesini duymak istiyorum, oğlumu istiyorum. Borcu varsa biz öderiz, arkasındayız. Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin' dedi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 10:59

26 yaşındaki Muhammet Akan, yaklaşık iki buçuk yıl önce arkadaşı A.B. (28) ile Adana'nın Reşatbey Mahallesi'nde giyim mağazası açtı. İddiaya göre işlerin kötü gitmesinin ardından A.B.'nin tefeciden para aldığı, Akan'ın da bu borçtan sorumlu tutulduğu ve borçları ödeyemeyince ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

Ailenin iddiasına göre Muhammet Akan, kaybolmadan önce sıkıntılı bir dönem geçiriyor, borçlarını ödeyemediği için tehdit alıyordu. Antalya'ya taşınan anne Emine Akan ve baba İsmail Akan, oğullarından bir buçuk yıldır hiçbir haber alamadıklarını belirterek, savcılık ve emniyetten yardım talep etti.



Anne Emine Akan, oğlunun sesini son olarak haberlerinin yapılmasının ardından duyabildiklerini, o günden bu yana ise hiçbir haber alamadıklarını şu şekilde anlattı: "Yatamıyoruz, gecemiz gündüzümüz bir oldu. Bir anne olarak sesini duymak istiyorum, oğlumu istiyorum. Borcu varsa biz öderiz, arkasındayız. Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin. Gelmek istemiyorsa gelmesin, yeter ki bir sesini duyayım. Ölü olsa da haberim olsun, mezarını göreyim bari."

Akan, oğlunun kaybolmasından bir süre sonra televizyon programına çıktıklarını da hatırlatarak, "Orada aradı. 'Evden kaçmadım, borcum var onun için kaçtım' dedi. Birkaç ay konuştuk, sonra tamamen kayboldu. Bir buçuk yıldır ne arama var, ne mesaj. Ben oğlumu istiyorum, devletimizden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.



Baba İsmail Akan, oğullarının kaybolduğu gün evlerine alacaklıların geldiğini söyledi. Akan, "Oğlumun bizimle hiçbir derdi yoktu. Ofiste kalıyordu, kıyafet işi yapıyordu. Kaybolduğu gün alacaklılar geldi, 'Senin oğlundan alacağımız var' dediler. Bizim haberimiz bile yoktu. Ben hep onun borçlarını kapattım. Kimse ulaşamıyor, ne oldu bu çocuğa? Bir buçuk senedir bir mesaj bile atmadı. Artık diyorum ki acaba onu öldürüp bir ormana mı attılar" şeklinde konuştu.

Akan, oğlunun zor durumda olduğunu düşündüğünü belirterek, "Ya bir çetenin eline düştü ya da biri yönlendiriyor. Bizden habersiz değil ama ses veremiyor. Uyuyamıyoruz, hastalandık. Savcılarımızdan, emniyetten rica ediyorum, bu çocuğu bulsunlar. Suçu varsa cezasını çeksin" dedi.



Akan ailesi, oğullarının bulunması için Adana ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde kayıp başvurusunda bulundu. Ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Gözyaşları içinde konuşan anne ve baba, "Oğlumuzun yaşadığını ya da öldüyse mezarını bilmek istiyoruz. Bir anne babanın tek isteği bu" diye konuştu.