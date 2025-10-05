Ankara'da kontrolden çıkan araç köprüden uçtu
Ankara'da Mamak Köprüsü'nde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprüden düştü. Kazada sürücü ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sabit Mert Çakırer yönetimindeki otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden alt yola düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Çakırer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.