Acı üstüne acı! 3 ay önce babası ölü bulunan 20 yaşındaki gençten acı haber: İntihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaklaşık 3 ay önce babası ölü bulunan genç binanın bodrumunda asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 23:31

Paylaş



ABONE OL

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaklaşık 3 ay önce babası ölü bulunan genç intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta 11 katlı binada ikamet eden F.D. (20), kardeşi tarafından binanın bodrumunda asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri F.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. F.D.'nin babası M.D.'nin 1 ay kayıp olarak arandığı ve 21 Temmuz'da Develi ilçesine bağlı Erciyes Tekir Yaylası'nda bir otel inşaatının yanında ölü bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN