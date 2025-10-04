Tekirdağ'da nohudun gelişimi dijital sistemle takip edilecek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) projesiyle nohudun gelişiminin dijital sistemle takip edileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 04.10.2025 13:47

Paylaş



ABONE OL

Başer, proje kapsamında yaklaşık 50 dekarda nohudun geleneksel ekim yöntemleriyle anıza ekileceğini, verilerin dijital sistemle anlık takip edileceğini söyledi.

Nohut üretiminde kışlık ve yazlık verim ve kalite özellikleri ile toprak yapısındaki değişimlerin inceleneceğini aktaran Başer, nohut ekilen alanın yapay zekayla uydudan ve uzaktan izleme gibi akıllı teknolojilerle 7 ay gelişim sürecinin kayıt altına alınacağını belirtti.

Son yıllarda kuraklığın etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini anlatan Başer, "Küresel iklimde bir değişim var. Kuraklık artıyor ve sıcaklıklar değişiyor. Ne yazık ki bitki ekimi ve bakımları gibi uygulamalar benzer gidiyor. Biz dijital sisteme geçebilirsek iklim, toprak ve çevre koşullarına göre hareket edeceğiz." dedi.

"DİJİTAL SİSTEM HER SAAT ALANI KONTROL EDİP, BİZE BİLGİ GEÇECEK"

Başer, SAYEM projesiyle her saat uydudan alınacak verilerin cep telefonuna mesaj olarak iletileceğini belirtti.

Alınan verilere göre çözümler üretileceğini aktaran Başer, "Parsellerin her birinden saatlik dijital sistemle veri alınacak. Bitki ve toprak görüntüleri alınacak. O tarlada bitkide ve toprakta bir değişim olduğunda uyarılacak. Alanda, bitki çıkış, sararma, su tutma ve hastalık sorunları olduğu bildirilecek. Dijital sistem her saat alanı kontrol edip bize bilgi geçecek." diye konuştu.

Başer, projenin sonunda gereksiz ilaç, gübre kullanımını ortadan kaldırmak istediklerini ve üreticilerin maliyetlerini en aza indirmek için çalışacaklarını kaydetti.