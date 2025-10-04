Sarıyer'de şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
İstanbul Sarıyer'de şarampole devrilerek alt yola düşen kamyonetteki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Kaza yapan araç ve hasar gören konteyner belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Maden Mahallesi Dereiçi Sokak'ta 34 YIM 69 plakalı kamyonet seyir halindeyken yoldan çıkıp konteynere çarptı.
Şarampole devrilen kamyonet alt yola düşerken sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis güvenlik önlemleri alırken yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araç ve hasar gören konteyner belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.