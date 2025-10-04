İzinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, Z.B'yi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan aramada, metal arama dedektörü, çeşitli kazı malzemeleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ve sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.