Asker kınasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asker kınasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında B.Ö. (46) bacağından bıçaklandı.İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri B.Ö.'yü hastaneye kaldırdı. B.Ö. sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.