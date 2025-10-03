Karaman'da eşya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Karaman-Konya kara yolunda kontrolden çıkan eşya yüklü kamyonet yol kenarına devrildi, sürücü B.Y. (27) ve araçtaki Y.B. (65) yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan eşya yüklü kamyonetin yol kenarına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Konya kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. (27) idaresindeki 06 RM 173 plakalı Kia marka eşya yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki reklam panolarına çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.B. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle devrilen kamyonetteki eşyalar da etrafa saçıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

