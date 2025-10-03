İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine Bingöl'de tepki protestosu

İsrail'in Gazze'ye yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine yurdun dört bir yanında protestolar gerçekleştiriliyor. Bu noktalardan biri de Bingöl oldu. Bingöl’de çok sayıda vatandaş İsrail'in filoya müdahalesine tepki gösterdi.

Bingöl'de çok sayıda vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi.

Kentteki birçok sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini protesto etmek için Hacı Hıdır Cami önünde bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar atıp, tekbirler getirerek Valilik Kavşağına kadar yürüdü. Sivil toplum temsilcilerinin konuşma yaptığı protestoda, filoda bulunanlar için dualar edildi.

