Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda 22,7 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:01

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 parça halinde 22 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

