Mersin'de yoldan çıkan araç devrildi! 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. Olayda 70 yaşındaki otomobil sürücüsü Hasan Gümpür hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin altında kalan 70 yaşındaki Hasan Gümpür yaşamını yitirdi.



Kaza, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi ile Keşbükü mevkii arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Gümpür akşam saatlerinde otomobiliyle bulunan şeftali bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Gümpür, rampalı yolda ilerlerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada araç devrildi, sürücü altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

