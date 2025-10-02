Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Eylül günü Reyhanlı-Antakya kara yolunda meydana geldi. Polisin durdurduğu araçta yabancı uyruklu 11 kişinin yapılan kontrolünde herhangi bir kimlik tanıtma kartının bulunmadığı tespit edildi. Göçmenleri yurda soktuğu öne sürülen 1 kişiyi gözaltına alan polis, 11 kaçak göçmeni ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

