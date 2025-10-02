Yaşam

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Olay, 30 Eylül günü Reyhanlı-Antakya kara yolunda meydana geldi. Polisin durdurduğu araçta yabancı uyruklu 11 kişinin yapılan kontrolünde herhangi bir kimlik tanıtma kartının bulunmadığı tespit edildi. Göçmenleri yurda soktuğu öne sürülen 1 kişiyi gözaltına alan polis, 11 kaçak göçmeni ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

