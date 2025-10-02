Bolu'da korkutan kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletle çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken çarpışma sonucu maddi hasar oluştu.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolunda ilçenin giriş kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan A. yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EYP 192 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Erkan A., Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

