YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversitelere yeni düzenleme geliyor

Üniversite öğrencisi (AA)

"MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMALI DERSLERİN AĞIRLIĞI ARTACAK"

Staj ve uygulamalı eğitim konusunda yeni düzenlemelerin gündeme geleceğini, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla bu konuda faaliyetlere başladıklarını kaydeden Özvar, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapmış olduğumuz çok kapsamlı anlaşma ve protokol neticesinde meslek yüksekokulları ile odalar arasındaki bağlantıları güçlendireceğiz ve meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak. Ayrıca staj konusunda da yeni bazı düzenlemeler getireceğiz. Bütün bu uygulamaları, yeni düzenlemeleri yapmamızın en temel nedeni öğrencilerimizin uygulamaya yönelik becerilerini ve deneyimlerini artırmaktır. Böylelikle iş gücü piyasalarında 'ara eleman' beklentilerini de bu vesileyle daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde karşılayacağımıza inanıyorum."