MSB açıkladı! Van hudut hattında 117,8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 117 kilo 853 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 10:31

Paylaş



ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 117 kilo 853 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN