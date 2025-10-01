Yaşam

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu! 6 kişi yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu! 6 kişi yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Eski köyünde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde yasal olmayan yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.