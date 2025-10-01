Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu! 6 kişi yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Eski köyünde denetim gerçekleştirdi.
Denetimde yasal olmayan yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.