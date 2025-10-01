İstanbul'da mesai bitimi sonrası trafik felç! Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde mesainin bitmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Ana arter, cadde ve ara yollarda oluşan trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar yükselirken araçlar ilerlemekte güçlük geçti.

Kentte mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla Anadolu ve Avrupa yakasında oluşan trafik yoğunluğu, ulaşımda gecikmelere neden oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'daki trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor. Her iki istikamette de Merter, Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü'nde sürücüler ağır seyrediyor.

Avcılar ve Küçükçekmece'de ise Ankara istikametinde trafik akıcı seyrederken, Edirne istikametinde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Kemerburgaz ayrımında başlayan trafik, Hasdal, Seyrantepe ve Maslak'ta durma noktasına geldi. Mahmutbey Gişeleri'nde de sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor Acıbadem'den Ataşehir'e kadar uzanan trafik yoğunluğu, Edirne istikametinde Sancaktepe'den Ümraniye'ye kadar sürücülerin ağır seyretmesine neden oluyor.

Kartal, Pendik ve Tuzla arasında da araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM Otoyolu bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Dudullu'dan başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

YÜZDE 83'E ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar ulaştı.

