İstanbul'da kurallara uymayan hafriyat kamyonu sürücülerine ceza yağdı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 47 aracın ağır tonaj yük taşıdığı belirlendi. Kural ihlali yapan ve ağır tonaj yük taşıyan sürücülere toplamda 871 bin 208 lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 16:48

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 22 ve 23 Eyül tarihlerinde Arnavutköy'de yük taşıyan araçlara (K1) yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde yük taşıyan hafriyat kamyonları tek tek durdurularak, sürücülerin belgelerine bakıldı. Araçların tescil plakaları, araçlarda bulundurulması mecburi olan araç gereçlerin bulunup bulumadığı, emniyet kemeri takılıp takılmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde 47 ağır tonaj yük taşıyan araç olduğu tespit edildi.

