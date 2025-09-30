Yaşam

Hatay'da feci kaza! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tomruksuyu Mahallesi'nde Mehmet Abdullah Gümüş'ün (18) kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gümüş, sağlık personelince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.