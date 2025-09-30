Hatay'da feci kaza! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tomruksuyu Mahallesi'nde Mehmet Abdullah Gümüş'ün (18) kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Gümüş, sağlık personelince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.