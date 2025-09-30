Bingöl’de iki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı

Giriş Tarihi: 30.09.2025 18:33

Kaza, merkez Kültür Çevreyolu Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 GLG 002 ile 35 ANB 063 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç yan yattı. Kazada, biri bebek 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.