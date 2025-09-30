Beylikdüzü'nde işe gitmek için evden çıkan genç kurşunlanarak öldürüldü

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde işe gitmek için evinden çıkan 27 yaşındaki Akın Can Haberveren, motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:43

Olay sabah saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Akın Can Haberveren (27) sabah evden işe gitmek için çıktığı sırada, motosikletli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 adet mermi isabet eden Haberveren ağır yaralandı. Silah seslerini duyan Haberveren'in eşi ve komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen genç adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Katil zanlısının açtığı mermilerin otopark kapısına ve bir araca da isabet ettiği görüldü.



Silah seslerini duyan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Aşağıya iniyordum silah seslerini duydum. Genç bir arkadaş burada yatıyordu. Daha sonra polis ambulans geldi. Durumu biraz ağırdı. Hastaneye götürdüler" dedi.



Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

