Adana'da binlerce uyuşturucu ile yakalandılar! Pes dedirten savunma: Satmıyoruz

Adana’da polis ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir eve düzenlenen baskında valiz içinde 10 bin 386 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.U. (26), R.B. (20) ve Ö.Ş. (31) emniyette uyuşturucu satmadıklarını savundu. Ancak çıkarıldıkları mahkemece 3 şüpheli de tutuklandı.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:03

Paylaş



ABONE OL

Adana'da bir evde bulunan valiz içerisinde 10 bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanıp tutuklanan 3 şüpheli "uyuşturucu satmıyoruz "diyerek kendini savunsa da tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen H.U. (26), R.B. (20) ve Ö.Ş. (31)'i takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki adresleri belirlendi. Adrese yapılan baskında 3 şüphelide yakalandı. Evin içerisinde yapılan aramada bir valiz içinde 10 bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.Ş., "Ben uyuşturucu ticareti yapmam, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" derken H.U., "Tedavi görüyorum, bırakmaya çalışıyorum ama fazla içiyorum. Ticaret yapmam" şeklinde savunma yaptı. R.B. ise, "Kullandığım için pişmanım, ben uyuşturucu satmıyorum" diyerek kurtulmaya çalıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelide tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN