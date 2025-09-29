Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yalova'nın Çınarcık ile Altınova ilçelerinde ormanlık alana ektikleri kenevirin satışını yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesinde M.Y. ile Altınova ilçesinde F.Ç'nin ormanlık alanda yetiştirdiği keneviri satışa hazır hale getirdiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 98 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y. ile F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.