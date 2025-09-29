Tekirdağ'da bir kişi apartmanın yangın merdiveninde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 57 yaşındaki Fatih Tatlısöz, apartmanın yangın merdiveninde ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tatlısöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 12:34

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 57 yaşındaki Fatih Tatlısöz, yaşadığı apartmanın yangın merdiveninde ölü olarak bulundu.



Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Fatih Tatlısöz, apartmanın yangın merdiveni bölümünde hareketsiz şekilde bulundu.



Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Fatih Tatlısöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Cumhuriyet savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



