Sakarya'da tütün operasyonu! 1 buçuk milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Sakarya'da jandarma ekiplerince bu kapsamda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 16:08

Paylaş



ABONE OL

Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Akyazı ilçesi otoyol gişelerinde M.S.C. (26) idaresindeki tır durduruldu.

Araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. M.S.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon anı ise saniye saniye kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN