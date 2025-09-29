Sinop'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde, Hasan C. yönetimindeki otomobilin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan C. idaresindeki otomobil, Düzler-Çatak grup yolunun Yazıcı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Hasan C. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

