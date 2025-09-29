Sağanak yağış Sabiha Gökçen'den uçacak yolculara zor anlar yaşattı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle özellikle Sabiha Gökçen'den uçuşu olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Havalimanında oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar giriş kapılarına ulaşmakta zorluk yaşadı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 14:01

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşan su birikintileri özellikle yolculara zor anlar yaşattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul bugün erken saatlerden itibaren güne sağanak yağışla başladı. Kent genelini etkisi altına alan yağış yoğunluğu zaman zaman artarken, özellikle merkezi noktalarda ulaşım ve trafikle ilgili aksaklıklar meydana geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da etkisini gösteren yoğun yağış yolculara zor anlar yaşattı. Oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar, yolcu giriş kapılarına ulaşmakta büyük zorluk çekti.



Uçaktan inen ve terminal önündeki sular sebebiyle beklemek zorunda kalan bazı yolcular ise ayaklarının ıslandığını; bu nedenle çocuklarının eğitim dönemi başlangıcında hasta olmasından endişelendiklerini dile getirdi. Yağışlı havanın zaman zaman etkisini azaltmasıyla birlikte havaalanında ulaşım ilerleyen saatlerde normal seyrine döndü.

