Rusya'dan Kiev'e yeni saldırı dalgası! Bombardımanda Sakaryalı TIR sürücüsü hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşında bölgede gerilim hızla tırmanırken Moskova'dan Kiev'e yeni bir saldırı dalgası geldi. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklanırken, Ukrayna'nın başketi Kiev'e yapılan ve 12 saat süren saldırıda sığınağa gitmeyen Sakaryalı bir TIR sürücünün de hayatını kaybettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 20:16

Edinilen bilgiye göre, Akyazı'dan aldığı yükü Ukrayna'nın Kiev kentine götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı. 3 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya'nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen tırında kalmayı tercih etti.

Bombardıman sırasında bulunduğu bölgeye bomba isabet etmesi neticesinde Bektaş hayatını kaybetti. Saldırıda Bektaş'la beraber 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Paylaşılan görüntülerde bombardıman sonrası tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.

