Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga! 1 ölü, 6 yarılı

Mardin'in Artuklu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.09.2025

Mardin'in Artuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Olay, 27 Eylül Cumartesi günü Kotek Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Demir (35) olay yerinde hayatını kaybederken, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

