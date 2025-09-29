Maltepe'de yağış kazayı beraberinde getirdi: Otomobil direğe çarpıp ters döndü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp ters döndü. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 13:55

Paylaş



ABONE OL

Kaza, Maltepe ilçesi Başıbüyük-Samandıra yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, R.O. idaresindeki 34 BIK 154 plakalı Kia marka otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine çarptı, ardından ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün burnu bile kanamadı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.