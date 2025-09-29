İzmir'de sokak ortasında dehşet: Önüne gelene bıçakla saldırdı: 1 ölü 2 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gece saatleri B.S. ve Selim Yağız arasında kavga çıktı. Olayda B.S., Yağız'a bıçakla saldırırken olay yerinden kaçtı. Saldırgan girdiği bir ara sokakta baba ve oğlunu da bıçaklayarak yaraladı. Olayda Yağız hayatını kaybederken S.K. ile oğlu E.K hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Devrim Mahallesi'nde B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.S. yanındaki bıçakla Yağız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olayın ardından kaçan B.S, Kibar Mahallesi 3805 Sokak'ta tartıştığı baba S.K. (46) ile oğlu E.K'yi (19) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Selim Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan baba ve oğlu ise sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yağız'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli B.S, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

B.S'nin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

