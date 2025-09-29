İzmir'de çöp merkezi alevlere teslim oldu! Şehri kötü koku sardı

Giriş Tarihi: 29.09.2025 11:07

İzmir'de çöp toplama merkezinden yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinde görüldü. (DHA)

AK PARTİ KEMALPAŞA İLÇE BAŞKANI YAŞAR'IN AÇIKLAMASI

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, yaptığı açıklamada, ilçedeki çöp transfer merkezinde çıkan yangın nedeniyle İzmir Büyükşehir ve Kemalpaşa belediyelerinin ihmalkar davrandıklarını öne sürerek, "Saat 00.00 sularında başlayan yangın, yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabilmiştir." ifadesini kullandı.



Yangın sırasında Kemalpaşalıların yoğun duman, kötü koku ve sağlık riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Yaşar, şunları kaydetti: "Ne yazık ki İzmir, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süregelen basiretsiz yönetimi nedeniyle artık "çöp şehir" haline gelmiştir. Kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan atık yönetimi sorunları, çevre kirliliği ve yetersiz hizmetler İzmirli vatandaşlarımızı doğrudan etkilemekte, bu durum Kemalpaşa'da da kendini açıkça göstermektedir. Dün gece yaşanan yangın, bu sorumsuzluğun en vahim örneklerinden biri olmuştur."



Kemalpaşa Belediyesini de sorumluluğunu yerine getirmeye çağıran Yaşar, "Yangının çıktığı alanın İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki sınırları içinde olması, Kemalpaşa Belediyesinin sorumluluktan kaçabileceği anlamına gelmez. Kemalpaşalı vatandaşlarımızın yaşadığı çevredeki her olumsuzluk, doğrudan yerel belediyenin sorumluluk alanındadır." ifadelerini kullandı.



Yaşar, AK Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.