İzmir'de 2 süt kamyonu çarpışı: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 süt kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Önder O. yönetimindeki 35 CFA 766 plakalı süt kamyonu, Balabanlı Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Sezai D'nin kullandığı 35 BYY 895 plakalı süt kamyonuyla çarpıştı.
Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Önder O, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.