Fethiye'yi sel bastı: Turistler göle dönen yolda yaptıkları ise şaşırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda sel meydana geldi. Vatandaşlar su altında kalan ev ve iş yerlerini kurtarmak için seferber olurken bazı turistlerin ise göle dönen yolda eğlendiği görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 22:19

Paylaş



ABONE OL

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Fethiye'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü.

TURİSTLERİN GÖLE DÖNEN YOLDA YAPTIKLARI PES DEDİRTTİ

Ölüdeniz Mahallesi'nde ev ve iş yerleri sular altında kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yağmur suyunu tahliye etmeye çalışırken turistler ise yollardan akan sularda tehlikeye aldırış etmeden eğlendiği görüldü. Tüm caddeyi sular altında bırakan yağmur gece saatlerine doğru etkisini kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN