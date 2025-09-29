Edirne'de bir kişiyi silahla öldüren baba ve oğlu tutuklandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde 1 kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yenikarpuzlu beldesinde M.A'yı (33) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. (55) ve oğlu A.Ö'nün (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İpsala Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
OLAY
E.Ö. (55) ve oğlu A.Ö. dün çıkan tartışmada M.A'yı tabanca ve av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.