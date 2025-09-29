Yaşam

Edirne'de bir kişiyi silahla öldüren baba ve oğlu tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 1 kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Edirne'de bir kişiyi silahla öldüren baba ve oğlu tutuklandı

Yenikarpuzlu beldesinde M.A'yı (33) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. (55) ve oğlu A.Ö'nün (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İpsala Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

E.Ö. (55) ve oğlu A.Ö. dün çıkan tartışmada M.A'yı tabanca ve av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN