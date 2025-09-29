Çorum'da düğün konvoyunda kaza: Araç şarampole devrildi
Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki trafik kazası meydana geldi. Olayda araç şarampole devrilirken 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Akbıyık idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, Hışır Yolu Kavşağı'nda düğün konvoyundayken başka bir aracın manevrası nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, sürücü ile yanında bulunan Hatice Akbıyık, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise düğün konvoyunu kaydeden kamera tarafından görüntülendi.